Solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile riuscire a vedere a casa i film vincitori degli Oscar. Quest’anno invece, complice la pandemia da Covid-19, moltissimi pellicole vincitrici degli Oscar 2021 sono disponibili da subito sulle principali piattaforme di streaming, o lo saranno nel giro di qualche giorno.

Solo alcune eccezioni, come il film The Father, che ha visto trionfare Anthony Hopkins come miglior attore protagonista, e pochi altri come ad esempio “Una donna promettente” (miglior sceneggiatura originale ad opera di Emerald Fennell) punteranno all’uscita nelle sale cinematografiche. Per il resto gli spettatori italiani potranno vedere tutte le pellicole vincitrici rimanendo comodamente seduti sul divano di casa.

Vediamo di seguito un elenco dei film vincitori degli Oscar 2021 con accanto la piattaforma su cui è possibile vedere la pellicola nel nostro paese. Per aiutarci nello stilare questo elenco ci siamo serviti dell’applicazione Just Watch, molto utile per individuare rapidamente la giusta piattaforma tra Netflix, Prime Video, Disney+ e altre disponibili in Italia.

Miglior film: “Nomadland” – sarà visibile su Disney+ a partire venerdì 30 aprile 2021

– sarà visibile su Disney+ a partire venerdì 30 aprile 2021 Miglior attrice protagonista : Frances McDormand (“Nomadland”) – Disney+ dal 30 aprile.

: Frances McDormand (“Nomadland”) – Disney+ dal 30 aprile. Miglior regia : Chloé Zhao per “Nomadland” – Disney+ dal 30 aprile.

: Chloé Zhao per “Nomadland” – Disney+ dal 30 aprile. Miglior attore non protagonista : Daniel Kaluuya “Judas and the Black Messiah” – il film è acquistabile su Chili a 14,99€

: Daniel Kaluuya “Judas and the Black Messiah” – il film è acquistabile su Chili a 14,99€ Miglior trucco : Sergio Lopez-River, Mia Neal e Jamika Wilson per “Ma Rainey’s Black Bottom” – disponibile su Netflix.

: Sergio Lopez-River, Mia Neal e Jamika Wilson per “Ma Rainey’s Black Bottom” – disponibile su Netflix. Migliori costumi : Ann Roth per “Ma Rainey’s Black Bottom” – disponibile su Netflix

: Ann Roth per “Ma Rainey’s Black Bottom” – disponibile su Netflix Miglior sonoro : Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh per “Sound of metal” – disponibile su Prime Video.

: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh per “Sound of metal” – disponibile su Prime Video. Miglior film d’animazione : “Soul” di Pete Docter e Kemp Powers – disponibile su Disney+.

: “Soul” di Pete Docter e Kemp Powers – disponibile su Disney+. Miglior documentario : “Il mio amico in fondo al mare” di James Reed e Pippa Ehrlich – disponibile su Netflix.

: “Il mio amico in fondo al mare” di James Reed e Pippa Ehrlich – disponibile su Netflix. Migliori effetti speciali : Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher per “Tenet” – disponibile per il noleggio a 4,99€ su Chili, Apple TV, Infinity e Tim Vision (in questo caso a 3,99€).

: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher per “Tenet” – disponibile per il noleggio a 4,99€ su Chili, Apple TV, Infinity e Tim Vision (in questo caso a 3,99€). Miglior scenografia : Donald Graham Burt e Jan Pascale per “Mank” – disponibile su Netflix.

: Donald Graham Burt e Jan Pascale per “Mank” – disponibile su Netflix. Miglior fotografia : Erik Messerschmidt per “Mank” – in streaming su Netflix

: Erik Messerschmidt per “Mank” – in streaming su Netflix Miglior montaggio : Mikkel E. G. Nielsen per “Sound of metal” – disponibile su Prime Video.

: Mikkel E. G. Nielsen per “Sound of metal” – disponibile su Prime Video. Miglior colonna sonora : Trent Reznor e Atticus Ross con Jon Batiste per “Soul” – visibile su Disney+.

: Trent Reznor e Atticus Ross con Jon Batiste per “Soul” – visibile su Disney+. Miglior canzone : “Fight for you” per “Judas and the Black Messiah” – acquistabile su Chili a 14,99€

: “Fight for you” per “Judas and the Black Messiah” – acquistabile su Chili a 14,99€ Miglior corto d’animazione : “Se succede qualcosa, vi voglio bene” – visibile su Netflix.

: “Se succede qualcosa, vi voglio bene” – visibile su Netflix. Miglior cortometraggio: “Two distant strangers” – disponibile per gli abbonati a Netflix.

Ricordiamo inoltre che, nel caso non si voglia spendere troppi soldi per avere accesso a tutte le piattaforme di streaming sul mercato, è possibile ricorrere a sistemi di sharing legali come Together Price che consentono di dividere tra amici e conoscenti l’importo mensile dell’abbonamento a Netflix, Disney+ e Prime Video.

