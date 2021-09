Ortur Laser Master 2 Pro è uno dei migliori incisori laser attualmente disponibili in commercio. Dotato di eccellente equilibrio fra qualità e prezzo, adesso puoi portarlo a casa con investimento bassissimo: bastano appena 449$ (circa 380€) con spedizioni assolutamente gratis. A disposizione hai tre store differenti fra i quali scegliere, te li segnalo tutti a fine articolo.

Ortur Laser Master 2 Pro: il miglior incisore laser a prezzo pazzesco

Se sei appassionato di incisori laser, sai bene quanto può arrivare a costare un modello top gamma, perfetto per l'uso professionale. Ecco perché ti stupirà conoscere tutte le funzionalità di questo gioiellino, ora in gran sconto.

Innanzitutto, è in grado di incidere una moltitudine di superfici: legno, alluminio, vetro, cibo, pietra, metallo, ceramica, cover per smartphone, acrilico, carta, pelle sottile, metallo placcato, compensato e persino acciaio inossidabile. Una sola macchina, tantissime possibilità.

La scheda madre di nuova generazione (OLM-PRO-V10 con circuito a 32 bit MCU +24V) governa al meglio il modulo laser dotato di tecnologia FAC, in grado di arrivare fino a 40W. Sei tu a gestire la potenza, raggiungendo il massimo della precisione grazie a uno spot piccolissimo di appena 0,08X0,15 millimetri. Se consideri che in genere gli spot degli altri incisori sono grandi il quadruplo, avrai ben chiaro il livello di precisione che può raggiungere questa macchina.

A rendere ancora più precise le tue incisioni sarà una scala di grigi con oltre 1000 sfumature diverse, in grado di offrire una risultato paragonabile a una fotografia.

Velocità e sicurezza

So bene che ora la tua perplessità è: tutto molto preciso, ma con che tempi? Non dovrai preoccuparti di questo. Il potente firmware all'interno di questa macchina (versione 1.5) è in grado di portare la velocità di incisione a 10000 mm/min. Inoltre, la nuova interfaccia USB CDC ad alta velocità riduce i ritardi che normalmente sono causati dalla comunicazione dei comandi fra il PC e la macchina.

Inoltre, la buona resa ad alta velocità è tenuta in considerazione a partire dalla costruzione di questo gioiellino. Un telaio robusto, ma allo stesso temo leggero: lamiera in metallo pieno e profili in alluminio, il connubio perfetto per rendere la macchina stabile mentre lavora, ma allo stesso tempo non troppo pesante.

Inoltre, il motore dell'asse X, sul quale c'è la parte laser dell'incisore, è posizionato in modo non pesare troppo sull'asse stesso. Non dovrai nemmeno preoccuparti dell'assemblaggio. Quando il prodotto arriverà a casa, ci vorrà pochissimo per assemblarlo, grazie alla sua struttura modulare: bastano 15 minuti e un cacciavite per montarlo.

La sicurezza, quando si usano gli incisori laser, è fondamentale. Ortur Laser Master 2 Pro vanta diverse tipologie di protezione. Innanzitutto, c'è una schermatura, che protegge dai raggi laser i tuoi occhi: è realizzata con lo stesso materiale dei comuni occhiali di protezione. In dotazione, ricevi solo cavi flessibili adatti a resistere ad alte temperature e sollecitazioni senza alcun problema. Inoltre, ci sono anche i portachiavi, che contribuiranno a proteggerli.

Sempre in tema di protezione, i sistemi predisposti – oltre alla schermatura – sono diversi, tutti fondamentali:

se la macchina viene spostata mentre è in uso, il funzionamento del laser viene automaticamente fermato;

se, per qualche motivo, la macchina o il PC si bloccano durante l'incisione, anche il laser viene fermato;

se i motori, responsabili del movimento degli assi, non sono in movimento per un tot di tempo, l'incisione viene bloccata;

in caso di fiamma, la macchina invia un segnale acustico e visivo;

c'è un pulsante di emergenza che, se premuto, blocca all'istante il funzionamento della macchina.

Infine, i consumi: questo prodotto è progettato per avere un'altra efficienza energetica. Consuma pochissimo grazie all'alimentatore da 24V, in grado di permetterti di lavorare in tutta sicurezza, senza sbalzi di tensione.

Insomma, l'incisore laser Ortur Laser Master 2 Pro è pronto a trasformare in realtà qualsiasi progetto tu abbia e non solo. Oltre all'uso personale, questo gioiellino è perfetto anche per quello professionale: risultati perfetti e utilizzo in tutta sicurezza.

Sul mercato non ci sono alternative che ti permetteranno di avere un prodotto come questo a un prezzo così contenuto. Continua a leggere per scoprire come approfittare subito dell'eccellente promozione.

Ortur Laser Master 2 Pro: la promozione

Come anticipato, adesso hai la possibilità di portare a casa il tuo Ortur Laser Master 2 Pro a prezzo sbalorditivo: solo 449$, ovvero più o meno 380€. Una cifra ridicola, considerando il potenziale di questo gioiellino.

Puoi prenderlo con spedizioni gratis, direttamente da magazzino europeo, a partire dal sito ufficiale: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice sconto “ORTURPRO”.

In alternativa, puoi trovarlo allo stesso prezzo, da magazzino cinese, direttamente su Aliexpress: puoi accaparrartelo sugli store ufficiali di Ortur a questo indirizzo oppure a questo indirizzo.

In ogni caso, godrai di ottimo sistema post vendita e della possibilità di effettuare il reso – in caso di insoddisfazione – entro 30 giorni, purché l'oggetto sia intatto e nella sua confezione originale.

