Orologio, smartwatch o qualcosa di più... magnetico?

Un orologio può essere classico, può essere ibrido, può essere smartwatch, oppure può rompere ogni schema a prescindere. Succede con il modello Eutour, dove ogni canone estetico e funzionale salta per fare spazio al magnetismo del design e del meccanismo.

Non si cerchino le linee tradizionali, perché sono spazzate via. Non si cerchi un qualche risvolto smart, perché non c’è nulla di più lontano da un Apple Watch. Non si cerchino lancette, perché diventano inutili. Soprattutto non si cerchi un display, perché qui c’è anzi un gioco tridimensionale folle e naturale, ispirato completamente al magnetismo.

Il tempo è magnetico

Ora e minuti sono segnalati da due piccole sfere metalliche che avanzano all’interno di un doppio solco incavo. Come? Tutto tramite magneti. Due semplici cuscinetti a sfera percorrono il quadrante con precisione millimetrica, segnalando sempre l’ora corretta con una semplicità spiazzante. Se l’autonomia di uno smartwatch è di poche ore e quella di un orologio tradizionale è di pochi mesi, in questo caso si arriva a ben 2 anni. Per la pulizia è sufficiente uno straccio inumidito in alcool e lo si riporta facilmente al suo aspetto naturale.

Il design tradizionale è letteralmente spazzato via con una spallata ed ogni suadente tentazione smart è soffocata dal richiamo all’essenziale che questo concept magnetico ispira. Un modello che è più di un’idea: è significato, è ostensione, è richiamo prepotente alle origini.

L’acqua non è un problema, in alcun modo: si può nuotare, si possono fare immersioni, si può camminare sotto la pioggia: non è questione di essere “waterproof”, ma è anzitutto merito di un progetto che non teme l’acqua perché tutto è basato su magneti. Tanta originalità quanto potrà mai costare? Appena 55,99 euro, a cui togliere il 10% grazie all’applicazione del coupon disponibile. 50 euro per avere al polso qualcosa di originale e magnetico nella forma, nella sostanza, nei dettagli e nell’ispirazione: davvero niente male.

