L'orologio fitness di AFAC è in offerta su Amazon a soli 19,99€. Il ribasso del 23% rende il prezzo di listino più vantaggioso dando vita a un vero e proprio affare.

Orologio fitness: a cosa serve e perché scegliere questo modello

L'orologio fitness oggi in offerta si presenta semplice e dalle dimensioni ridotte. Il suo aspetto però non deve distrarre da ciò che è capace visto che, infatti, offre numerose funzioni a prezzo contenuto. In colorazione nera, questo si adatta perfettamente ai polsi femminili e a quelli maschili risultando un prodotto indispensabile per chi ama praticare sport.

Il suo display è a colori e dalla forma allungata. Nonostante possa sembrare piccolo, la lettura delle informazioni è più che soddisfacente.

Al suoi interno sono presenti numerosi sensori. In particolar modo sono presenti un misuratore dei livelli di ossigeno nel sangue, un cardiofrequenzimentro, un monitor del sonno e un misuratore della pressione sanguigna. In tal modo è possibile tenere sotto controllo tutti i parametri legati al benessere.

Dal punto di vista dell'attività sportiva, invece, questa viene rilevata tenendo conto del tempo impiegato, delle distanze percorse, dei passi fatti e delle calorie bruciate.

Altra caratteristica da non sottovalutare, infine, è la batteria che concede un'autonomia di più di 10 giorni.

Puoi acquistare l'orologio fitness di AFAC su Amazon a soli 19,99€.

