Orologio Casio, un'icona senza tempo, leggero, resistente e intramontabile

L’accessorio utile e esteticamente accattivante per eccellenza è lui: l’orologio. Pratico e stiloso, non deve per forza costare migliaia di euro per essere bellissimo e avere una storia. Infatti, se sei alla ricerca di un modello economico ma con personalità sappi che su eBay puoi trovare in sconto a 20 euro, invece di 29 euro, il modello F-91W di Casio, vintage e assolutamente contemporaneo, al tempo stesso.

Questo orologio Casio digitale che ha guadagnato una notevole popolarità sin dal suo lancio nel 1989. Con un design classico e minimalista, questo modello unisex è realizzato in resina nera, il che lo rende leggero e resistente. Pesa solo 21 grammi, dunque è estremamente comodo da indossare per lunghi periodi.

L’orologio Casio a 20 euro

Con quel design inconfondibile, tutto nero, morbido e comodo, questo orologio si adatta ad ogni stile e look. Il display LCD mostra l’ora, i minuti e i secondi, oltre alla data e al giorno della settimana. È dotato di retroilluminazione, che ti permette di leggere facilmente l’ora anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ma non solo, questo accessorio fa di più. Tra le funzionalità principali ci sono la sveglia giornaliera, un cronometro preciso al centesimo di secondo e un calendario automatico. La batteria ha una durata eccezionale, fino a sette anni, garantendo così una manutenzione ridotta.

Inoltre, l’orologio Casio F-91W è resistente all’acqua fino a 30 metri, il che significa che può sopportare schizzi e pioggia leggera, ma non è progettato per immersioni profonde. La sua estetica retrò è diventata iconica nel corso degli anni, rendendolo un simbolo di accessibilità e funzionalità. Questo orologio è spesso considerato un must-have per chi cerca un accessorio pratico e stiloso, adatto a qualsiasi occasione. Bello, funzionale, dura nel tempo, e costa pochissimo. Perfetto anche come idea regalo, non passa mai di moda.