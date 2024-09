Orologio Casio: il classico intramontabile è a soli 18€ su eBay (nuovo codice sconto)

C’è una buonissima opportunità su eBay che ti consigliamo di cogliere al volo. L’orologio Casio F-91W, un grande classico della moda tornato in auge negli ultimi tempi, è in offerta a soli 18 euro invece di 29. Per averlo a questo prezzo devi inserire il nuovo codice sconto “SETTEMBRE24” prima di effettuare il pagamento.

Orologio Casio F-91W: il vintage unisex

L’orologio si contraddistingue per il suo inconfondibile stile vintage unisex, con un display digitale che mostra l’ora in formato 12/24 con tanto di retroilluminazione attivabile nei momenti di scarsa condizione di luce.

L’elegante cinturino nero in silicone si fonde con un quadrante dotato di pulsanti in acciaio utili per sfruttare le diverse funzioni dell’orologio come la sveglia, l’allarme che suono ad ogni ora, il cronometro 1/100 secondi da 1 ora e il calendario automatico che indica sia il giorno del mese che della settimana.

Resistente all’acqua grazie alla classificazione di impermeabilità, può sopportare spruzzi leggeri ma ti raccomandiamo di non usarlo per bagni se non addirittura per immersioni. Un prodotto intramontabile che oggi puoi far tuo ad un prezzo eccezionale: inserisci il codice sconto “SETTEMBRE24” e pagalo soltanto 18 euro.