Ordina un iPhone e ti arriva in due ore (ma non qui)

Apple offre ora la consegna gratuita di iPhone (e non solo) in sole due ore per gli acquirenti all'ultimo minuto; peccato che questa fantastica opzione è valida solo negli Stati Uniti, almeno per il momento.

iPhone, Mac, iPad, Watch in sole due ore? Calmi, c'è una clausola

Mentre la stagione dello shopping delle vacanze trafficata sta per terminare, Apple sta rendendo il più semplice possibile per gli acquirenti dell'ultimo minuto, lo shopping pre-natalizio. L'azienda offre ora la consegna gratuita in due ore nelle principali aree della metropolitana statunitense per gli ordini di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

L'offerta per la consegna gratuita di due ore è disponibile oggi fino al 24 dicembre. Di solito, la consegna di due ore costa 9 dollari per ordine, ma Apple sta rinunciando a questa tassa in virtù della stagione dello shopping delle vacanze. La promo è stata comunicata in un'e-mail ai negozianti Apple Store e su Apple Store online. Ecco cosa c'è scritto nella lettera della compagnia:

Nella maggior parte delle aree metropolitane, è possibile ottenere gratuitamente la consegna di corriere di due ore sulla ammissibili strumenti in-azione quando si ordina online 12:00 il 12/24/21.

L'offerta non è disponibile su Mac, prodotti incisi su misura, e per alcuni tipi di ordine, tra cui gli ordini pagati con finanziamenti o con bonifico bancario. I tempi di consegna variano in base al proprio indirizzo di consegna selezionato, la disponibilità degli articoli e l'ora del giorno si effettua l'ordine. Si invita la clientela a cercare il negozio più vicino alla propria abitazione per visualizzare l'orario locale o vedere il checkout per la consegna stimata. È necessaria una firma per la consegna. I driver possono chiedere conferma verbale del ricevimento a distanza di sicurezza per il requisito della firma.

Ma, naturalmente, la fornitura per molti prodotti della mela limita fortemente la stagione dello shopping natalizio. Trovare un nuovo iPad Mini, iPhone 13 Pro/Pro Max, MacBook Pro 2021 è un'impresa a dir poco impossibile.

Ad ogni modo, su Amazon, il nuovo iPhone 13 (128 GB) si trova in sconto a soli 899€ (al posto di 939,00€) con spedizione gratuita; certo, arriverà il 29 dicembre, ma c'è un bel risparmio.