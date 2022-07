Oral-B, spazzolino SMART finalmente a prezzo basso: 49€ invece di 134€

Lo so benissimo. Anche io ne desideravo uno da tempo, ma ho sempre evitato di comprare lo spazzolino smart – quello buono e di marca – perché il prezzo è elevato. Per questo, quando ho visto Oral-B Smart 4 in sconto, non ci ho pensato due volte a prenderlo e a segnalartelo.

Un potente strumento per l’igiene orale, dotato di Bluetooth per la connessione allo smartphone e di applicazione dedicata. Controlli il lavaggio dei denti, ti assicuri di avere dedicato il giusto tempo e persino di aver spazzolato tutte le zone. Il sensore di pressione integrato ti segnala inoltre se stai esagerando con la pressione: un modo eccezionale per proteggere le gengive e lo smalto

Sin dal primo utilizzo ti accorgerai di avere denti più bianchi, perché meno macchiati, e noterai una rimozione più accurata della placca. Insomma, il tuo prossimo compagno di igiene – e personal trainer del sorriso – è lui. A questo prezzo è da folli perderselo: completa l’ordine al volo per risparmiare il 63% e portarlo a casa a 49,99€ invece di 134,99€. Si tratta della Special Edition Black, limitatissima, ma puoi averlo anche in bianco o in rosa. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Oral B: lo spazzolino smart ora a prezzo ridicolo

Dotato di batteria integrata ricaricabile, a casa arriva completo di tutti gli accessori che potrebbero servire. Oltre alla bellissima custodia, c’è anche il caricatore e persino 2 testine. In un attimo, potrai divertirti a scoprire tutti gli strumenti che l’apposita applicazione per smartphone metterà a tua disposizione. Ovviamente, non dovrai utilizzarla ogni volta che lavi i denti: il prodotto funziona perfettamente anche senza, sta a te decidere se sfruttarla o meno.

Insomma, l’eccellente spazzolino smart Oral-B Smart 4 – con sconto del 63% – è decisamente imperdibile. Completa al volo l’ordine per averlo con un risparmio impressionante da Amazon. Arriva a casa in pochi giorni, grazie alle spedizioni veloci e gratuite offerte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.