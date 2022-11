Oral-B Pro 3: il RE degli spazzolini elettrici a MENO della METÀ (55%)

Pulire i denti ogni giorno e nel modo giusto è una cosa importantissima. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti quest’offerta di Amazon con cui puoi acquistare uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato. Metti subito nel tuo carrello Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, invece che 99,99 euro.

Questa versione è un’edizione limitata molto bella che puoi anche valutare da fare come regalo. Inoltre, e non è cosa da poco, avrai un notevole risparmio di ben 55 euro. Pulire i denti con uno spazzolino elettrico ti permetterà di essere molto più veloce e ti darà un risultato eccezionale. Non tornerai più indietro al vecchio metodo.

Approfitta subito di questa speciale offerta ma sii veloce. Dirigiti adesso su Amazon e acquista il fantastico Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai già domani a casa tua senza costi di spedizione, per i clienti Amazon Prime.

Oral-B Pro 3: pulizia completa e gengive più sane

Oral-B Pro 3 è dotato di una testina rotante che circonda ogni dente rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto uno spazzolino tradizionale. Grazie alla tripla azione di oscillazione, rotazione e pulsazione, riesce a raggiungere zone difficili per una pulizia completa. Inoltre ha un piccolo sensore che ti avvisa quando spazzoli con troppa energia.

Sai per quanto tempo dovresti spazzolare i denti? Non c’è bisogno che tu lo sappia perché il tuo spazzolino elettrico che lo segnalerà. Infatti ogni 30 secondi farà una piccola vibrazione che ti aiuterà a capire che devi cambiare lato. Così riuscirai a pulire i denti in modo perfetto. Infine, parlando di autonomia, ha veramente una batteria infinita, ti dimenticherai di ricaricarlo.

Non perdere questa occasione strepitosa che non ricapiterà tanto facilmente. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, invece che 99,99 euro.

