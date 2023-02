Oral-B Pro 3: il metà prezzo che stavi cercando è qui

Se sei uno che tiene all’igiene orale non perdere questo incredibile sconto su Amazon. Oral-B Pro 3 è uno dei migliori spazzolini elettrici ricaricabili disponibili sul mercato e oggi costa soltanto 49,99 euro, invece di 99,99. Inoltre, ricorda che grazie alla politica di resi Amazon, hai 30 giorni di tempo per decidere di effettuare il reso del prodotto acquistato, oppure se tenerlo. Tuttavia, siamo convinti che se approfitterai subito di questa offerta pazzesca del 50%, non te ne pentirai.

Oral-B Pro 3: mai più problemi di placca

Oral-B Pro 3 è dotato di tecnologia CrossAction, che garantisce una pulizia profonda e precisa dei denti e delle gengive. La testina rotante a 360 gradi e la pulsazione oscillante assicurano una pulizia efficace, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Oral-B Pro 3 dispone anche di tre modalità di pulizia: Daily Clean, Gum Care e Sensitive, per soddisfare le esigenze di ogni persona. Inoltre, è dotato di un sistema di timer intelligente che avvisa l’utente quando è necessario cambiare area della bocca, per garantire una pulizia uniforme e completa. Questo è davvero un plus da non sottovalutare.

Inoltre, grazie al sensore per il controllo della pressione di spazzolamento sulle gengive; se spazzoli i denti con troppa energia, Oral-B Pro 3 ti avviserà visivamente, interromperà la pulsazione e ridurrà la velocità per proteggere le tue gengive.

La batteria ricaricabile dell’Oral-B Pro 3 garantisce fino a due settimane di uso continuo con una singola carica e il design ergonomico e compatto lo rende facile da usare e da portare in viaggio.

In sintesi, l’Oral-B Pro 3 è uno spazzolino elettrico tecnologicamente all’avanguardia, efficiente e con un prezzo conveniente grazie a questo metà prezzo su Amazon. Non perdere l’occasione di poterlo acquistare ad un prezzo di soli 49,99 euro. Con un costo del genere questo spazzolino sta andando letteralmente a ruba.

