Oral-B per uno spazzolino elettrico A PROVA DI dentista (Amazon)

Acquistare uno spazzolino elettrico è la scelta migliore che potresti fare. Non per qualche motivo assurdo ma bensì perché la tua igiene orale migliora in tutto e per tutto. Stanco di andare una volta all’anno dal dentista? Ecco, questa è esattamente la soluzione che fa al caso tuo. Con Oral-B vai sul sicuro.

Approfitta ora dello sconto su Amazon per portare a casa il modello più semplice e facile d'utilizzo.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Oral-B per denti che brillano sempre e comunque

Spazzolare i denti è un arte. Non tutti sanno farlo e non tutti usano la stessa tecnica. Qual è la più effettiva? Basta chiedere al dentista ma se vuoi andare sul sicuro non perdere l’occasione di avere uno spazzolino elettrico tra le mani. Come ti dicevo, questo modello di Oral-B è perfetto. Arriva con 2 testine in confezione ma puoi acquistarne quante ne vuoi e farlo usare a tutta la famiglia.

Al suo interno ha un sensore di pressione che ti consente di sapere se stai esercitando troppa forza. Il timer è integrato e ti offre una guida e il funzionamento è semplicissimo: accendilo e passalo sui denti. Posizionati e aspetta giusto due secondi, poi spostati e ripeti il procedimento fino a quando non hai finito.

Il movimento automatico insieme alla vibrazione che Oral-B ha studiato non si limita a spostare la placca ma la elimina del tutto proteggendo lo smalto e la tua dentatura.

Con la batteria e la postazione di ricarica, vai avanti settimane e settimane senza pensieri.

Quindi cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

