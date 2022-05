Oral B: lo spazzolino elettrico PERFETTO a 17€ su Amazon (sconto 43%)

Un ottimo spazzolino elettrico con base di ricarica, in sconto su Amazon del 43%. Si tratta dell’eccezionale Oral-B Cross Action Vitality 100, perfetto per l’igiene dentale quotidiana. Adesso lo porti a casa a 17€ appena: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, a questo prezzo durerà pochissimo.

Oral-B: ottimo spazzolino in sconto su Amazon

La qualità si paga, ma fortunatamente, esistono occasioni come questa, che dimezzano il prezzo. Realizzato da un brand che proprio non ha bisogno di presentazioni, è perfetto per prendersi quotidianamente cura dell’igiene orale, senza avere timore di aver tralasciato alcune aree della bocca.

Infatti, è dotato di tecnologia di avviso, che ti informa di cambiare area della bocca ogni 30 secondi. In questo modo, a fine ciclo di lavaggio, avrai la certezza di aver completato la pulizia.

Dotato di batteria ricaricabile, arriva a casa in abbinata a una pratica base due in uno: oltre a ricaricare il dispositivo, è anche in grado di fornire un valido supporto, gradevole esteticamente.

Perfetto per l’utilizzo in casa, grazie alle dimensioni compatte, potrai facilmente portarlo con te anche in vacanza, così da non scendere a compromessi con l’igiene orale in alcun caso.

Risparmia adesso il 43% e porta adesso a casa l’eccezionale Oral-B Cross Action Vitality 100, ottimo spazzolino elettrico a 17€ circa appena su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

