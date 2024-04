Oral B iO 9N in offerta: l'IA a servizio della pulizia dei denti

L’Oral-B iO 9N è uno spazzolino elettrico di ultimissima generazione, con tutta la tecnologia necessaria per prenderti cura del tuo igiene orale senza compromessi. Attualmente è in offerta su Amazon a 219,99€, con uno sconto del 20% sul suo normale prezzo di listino.

Questo dispositivo avanzato promette gengive più sane in soli 7 giorni e denti più bianchi fin dal primo utilizzo, grazie alla rimozione del 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali.

L’iO 9N usa l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’esperienza di spazzolamento. La tecnologia di rilevamento della posizione monitora le modalità e l’area di spazzolamento in tempo reale, assicurando una pulizia completa e personalizzata in ogni sessione. Questo approccio all’igiene orale, supportato dalla più avanzata IA, permette di adattare lo spazzolamento alle specifiche esigenze dell’utente, migliorando così l’efficacia della pulizia quotidiana.

L’iO 9N incorpora anche l’esclusiva testina rotonda di Oral-B, abbinata a delicate micro-vibrazioni, per offrire una pulizia profonda ma delicata, lasciando una sensazione di freschezza e pulito in bocca. La varietà di 7 modalità di pulizia e un display interattivo a colori guidano l’utente attraverso un’esperienza di spazzolamento intelligente, fornendo feedback in tempo reale per massimizzare l’efficacia di ogni sessione di pulizia.

La praticità di utilizzo è ulteriormente migliorata dalla custodia da viaggio inclusa e dalla capacità di ricarica rapida dell’apparecchio in soli 3 ore, rendendo lo spazzolino iO 9N una soluzione ideale anche per chi viaggia frequentemente.

L’Oral-B iO 9N è una soluzione premium per chi vuole prendersi cura del proprio igiene al meglio delle possibilità offerte attualmente dalla tecnologia. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!