Oral-B iO 3: lo spazzolino elettrico per denti splendenti al minimo storico

La pulizia dei denti è anche per te quasi un’ossessione? In effetti è una delle cose più importanti, sia per l’immagine che per la salute. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa ottima occasione ch trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori te lo assicuro. Siamo invece di fronte a uno sconto gigantesco del 50% che porta il prezzo a terra al minimo storico finora registrato. Non c’è dubbio che a questa cifra lo vorranno tutti e quindi devi essere super veloce. Anche perché siamo di fronte a un fantastico spazzolino elettrico con una marea di tecnologie innovative.

Oral-B iO 3: denti bianchi e pulizia totale in un attimo

Come dicevamo l’igiene orale è una delle cose più importanti e non bisogna mai sottovalutarla perché altrimenti si rischia di pagarla cara nel corso del tempo. Purtroppo gli spazzolini tradizionali non garantiscono sempre un risultato ottimale, anche i migliori. Ecco perché Oral-B iO 3 è la scelta più oculata.

Con la sua testina rotonda riesce ad arrivare in ogni angolo senza lasciare nulla indietro e avvolgendo ogni dente la pulizia sarà profonda e capillare. Inoltre gode di un sensore della pressione che ti avverte ed evita che rovini le gengive. Ha un timer che lo fa vibrare ogni 30 secondi per 4 volte così che sai esattamente quanto tempo devi spazzolare i denti e non dimentichi nessuna zona. E poi ha una super batteria che dura almeno 2 settimane di pulizia quotidiana.

Un vero portento che oggi puoi avere al prezzo più basso di sempre. Perciò non attendere oltre. Vai subito su Amazon e acquista il tuo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.