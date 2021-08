Oral-B Genius X è in promozione su Amazon: lo sconto che hai a disposizione è l'affare del secolo visto che te lo fa portare a casa a metà prezzo. Lo ordini a 99,99€ e arriva in pochissimi giorni.

Le spedizioni Prime sono attive, ma se non sei abbonato le hai comunque gratuite.

Uno spazzolino elettrico super tecnologico: Oral-B Genius X

Oral-B Genius X è uno spazzolino elettrico senza precedenti. Se hai voglia di migliorare la tua igiene orale devi per forza scegliere questo modello. Come mai? Beh, perché ti aiuta a pulire i tuoi denti in modo magistrale.

Disponibile in tre colorazioni, presenza all'interno della confezione un corpo motore, un caricatore e una testina per poter iniziare ad utilizzarlo fin da subito. Della batteria non ti devi preoccupare visto che con appena una carica riesce a durare fino a due settimane. Sai cosa significa? Che se devi partire te lo porti con te senza necessità di cavi e cavetti.

Possiede ben sei modalità di pulizia dedicate a tutte le esigenze. Tra queste sono presenti quella dedicata allo sbiancamento dei denti e alle gengive sensibili, così che lo possiate utilizzare in più persone a casa.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale ti consente di monitorare come lavi i tuoi denti. Con l'applicazione su smartphone vedi in tempo reale quali sono stai pulendo e quali stai ignorando così da ottenere il massimo risultato.

Insomma, questo spazzolino è un vero e proprio portento ed è anche un metodo innovativo per invogliare i più piccoli alla pulizia dentale.

Pertanto acquista Oral-B Genius X su Amazon a soli 99,99€. Lo ordini nella colorazione che più ti piace e lo ricevi in sole 24 o 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard puoi sempre giovare delle spedizioni gratuite ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

