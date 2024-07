Oral-B Genius X a COSTO AZZERATO al Prime Day 2024 (-65%)

Denti bianchi e un sorriso senza preoccupazioni? Non serve andare dal dentista ogni mese n’è spendere chissà cosa per prodotti particolari. Oggi con una sola spesa, molto più bassa di quella che dovresti, puoi avere lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X a soli 79,99 euro, invece che 229,99 euro. Essendo solo per i clienti Amazon Prime, se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui e goditi 30 giorni di prova gratuita.

Con questo spazzolino elettrico la pulizia dei denti sarà molto più semplice e soprattutto più efficacie. Ha diverse tecnologia all’avanguardia e con lo sconto del 65% è da prendere a occhi chiusi.

Oral-B Genius X: a questo prezzo è un best buy

Non c’è che dire, a una cifra così bassa Oral-B Genius X è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Ha un design compatto e leggero con un’impugnatura ergonomica. È dotato di 6 modalità di spazzolamento che puoi scegliere in base alle tue esigenze, semplicemente premendo un pulsante.

La testina che pulsa, oscilla e ruota velocemente garantisce una pulizia dei denti perfetta anche nelle zone più difficili. Riesce a rimuovere le macchie e la placca proteggendo allo stesso tempo le gengive. Inoltre in confezione troverai una bellissima custodia da viaggio che praticamente funge anche da power bank.

Una vera offerta bomba da non lasciarsi sfuggire. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Oral-B Genius X a soli 79,99 euro, invece che 229,99 euro. Ricordati che si tratta di un’offerta dedicata ai clienti Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui e lo riceverai già domani senza costi aggiuntivi.