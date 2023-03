Oral-B Cross Action Vitality 170: a 16€ è un affare imperdibile

Siete alla ricerca di un ottimo spazzolino elettrico, ma non volete spendere molto e non vi fidate dei marchi poco conosciuti presenti al supermercato? Affidatevi, allora, al leader del settore Oral-B e andate subito su Amazon ad acquistare lo splendido spazzolino elettrico Oral-B Cross Action Vitality 170. Il suo prezzo di 32,90 euro scende fino a 16,80 euro grazie allo sconto del 49% portando la cifra a una delle più basse di sempre.

Oral-B Cross Action Vitality 170: lo spazzolino elettrico da comprare

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality 170 CrossAction offre una pulizia superiore clinicamente testata rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. La testina di ricambio CrossAction avvolge ogni singolo dente con le setole angolate di 16 gradi, mentre l’azione pulente bidimensionale applica movimenti di oscillazione e rotazione per rimuovere meglio la placca rispetto ad uno spazzolino manuale. Il timer sul manico aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti, come raccomandato dai dentisti.

Nella confezione troverete, oltre ovviamente allo spazzolino, anche una comoda base di ricarica e una testina di ricambio. Il tutto è acquistabile su Amazon all’incredibile prezzo di 16,80 euro invece di 32,90 euro. Lo sconto del 49% è uno dei migliori di sempre per questo spazzolino e con Amazon Prime lo riceverete in pochi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.