Apple Music arriverà sulle console da gioco

Il sito Web di Apple suggerisce che l'app Apple Music arriverà presto su “console di gioco”; sì, proprio come avevamo previsto pochi giorni or sono.

Apple Music su PS5 e Xbox Series X/S

Alcuni giorni fa, gli utenti hanno notato che l'icona dell'app Apple Music è stata avvistata nel menù musicale di PlayStation 5. Ora la stessa Apple ha lasciato intendere che la sua piattaforma musicale in abbonamento arriverà presto sulle “console di gioco”.

Come notato per la prima volta da Tom Warren di The Verge, l'OEM di Cupertino ha aggiornato ieri una pagina Web utilizzata per promuovere un'offerta speciale del servizio Music per coloro che hanno acquistato i nuovi prodotti AirPods o Beats. Proprio in fondo alla pagina, c'è una sezione in cui gli utenti possono leggere le ultime novità in merito alla piattaforma proprietaria della mela.

Oltre ai terminali Apple, alle smart TV e persino ai dispositivi di streaming, la pagina Web menziona il fatto che Apple Music sarà disponibile su “console di gioco”. Tuttavia, al momento non esiste un'app simile per alcun prodotto gaming.

it looks like Apple Music is coming to Xbox and PlayStation soon 👀 pic.twitter.com/JSY2igzU2E — Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021

È interessante notare che in seguito Apple ha aggiornato nuovamente la pagina Web dell'offerta, ma questa volta ha rimosso i riferimenti all'app Apple Music disponibile su console. Sebbene nessun device specifico sia stato menzionato dalla compagnia di Tim Cook, è probabile che Apple Music verrà rilasciata a breve per PlayStation 5 (e forse anche per PS4).

All'inizio di quest'anno, 9to5Mac ha appreso da fonti interne che la società produttrice di iPhone stesse lavorando anche a nuove app Music e Podcast per Microsoft Store. Ciò significa che gli utenti possessori di una Xbox potrebbero anche ottenere presto un'app Apple Music.