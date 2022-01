Ora potrete acquistare (di nuovo) il panno di Apple

Il panno per la lucidatura degli schermi di Apple è finalmente di nuovo disponibile sul sito ufficiale della compagnia americana. Non vedevate l'ora di poterlo acquistare vero?

Il panno di Apple torna disponibile sul sito ufficiale

Oltre ai modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici rilasciati a ottobre, l'OEM di Cupertino ha introdotto sul mercato un panno per lucidatura in microfibra al prezzo di $ 19 (25€ da noi), che, come molti prodotti Apple, si è rapidamente trasformato in un articolo vendutissimo in “sold-out”.

Il panno per lucidatura è andato esaurito in un giorno e le stime di spedizione inizialmente sono state posticipate di diversi giorni. Pochi giorni dopo, le scorte del panno per lucidatura erano completamente esaurite ed è diventato impossibile ottenerne uno prima delle vacanze di Natale.

Da allora, l'Apple Cloth è esaurito, ma come notato da 9to5Mac, ora è di nuovo disponibile e pronto per essere consegnato ai clienti in pochi giorni. Questa particolare pezza per la pulizia dei pannelli dei gadget della mela indica che ordinandolo in poche ore dall'Apple Store online, verrà consegnatp entro la fine della settimana prossima con spedizione gratuita.

Al momento non sembra esserci disponibilità di Panno per Lucidatura nei negozi fisici dell'azienda, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni con il miglioramento delle forniture.

Il panno per lucidatura di Apple è realizzato con un materiale morbido e non abrasivo che secondo la compagnia può essere utilizzato per pulire qualsiasi display proprietario, incluso il Pro Display XDR con uno speciale vetro nano-texture.