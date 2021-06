Lo so a cosa stai pensando. Ti stai chiedendo perché proprio questo (ennesimo) tablet in offerta su Amazon dovrebbe essere quello veramente in grado di soddisfarti. Perché non dovrebbe essere una porcheria come molte altre. La risposta, che ti permetterà di capire perché questo gioiellino a 69€ non puoi perderlo si può celare in una sola parola: Teclast, ovvero il brand dietro il prodotto.

Un ottimo tablet, un prezzo assurdo su Amazon

Teclast è un marchio ben noto agli appassionati di tecnologia, che ormai da anni si affidano alla compagnia specialmente per i tablet. A fare la forza del brand è la capacità di offrire prodotti di qualità a prezzo estremamente contenuto. Come? Con la più semplice delle strategie: sostituire la costosa pubblicità con il più semplice ed economico “passaparola”.

Ecco quindi che gli utenti raccontano le loro esperienze dopo aver provato i prodotti e permettono ad altri di scoprirli. Esattamente quello che sto facendo io adesso, perché voglio che tutti possano avere un tablet a un prezzo che non sia eccessivo, senza ritrovarsi in mano un delizioso fermacarte.

Veniamo a questo punto a lui però, il protagonista dell'offerta che oggi c'è su Amazon, Teclast P80. Il fatto di poterlo comprare a 69€ significa che il prodotto è di base un entry level, ma con un carattere deciso, che ti permetterà di poter davvero usare il tuo dispositivo per tutte le operazioni quotidiane: navigare su Internet, leggere email, guardare film, usare i social.

Puoi contare su un ampio display da 8″, che è grande, ma non eccessivo: perfetto per trasportare il device ovunque senza ingombro. Non manca un buon processore e 32GB di spazio di archiviazione. La velocità di questo gioiellino ti viene regalata da un segreto del sistema operativo: si tratta di Android 10 GO, una versione alleggerita dell'OS del robottino verde, che quindi gira con molta più fluidità di quella standard.

Non mancano poi caratteristiche di livello, come il WiFi assolutamente dual band, il Bluetooth 5.0 e anche una porta di tipo USB C per la ricarica (non il vecchio microUSB).

Insomma, il momento di avere un buon tablet e pagarlo a meno di uno smartphone entry level, è arrivato: spunta il coupon direttamente in pagina su Amazon e porta a casa il tuo Teclast P80 a 69€ appena con spedizioni rapide e gratis. Sii rapido però: le scorte sono super limitate. Se desideri conoscere queste offerte prima degli altri, non dimenticare che le postiamo tutte in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet