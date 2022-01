Ora DOVETE aggiornare l'iPhone: addio al supporto per iOS 14

Al lancio del sistema operativo iOS 15, Apple ha fornito la possibilità di restare con iOS 14. All'epoca, la società aveva promesso di continuare a fornire aggiornamenti e patch di sicurezza per i clienti che non desideravano aggiornare il software del proprio device. Tuttavia, le cose hanno preso una svolta diversa la scorsa settimana.

Apple cancella il supporto per iOS 14

Molti utenti di iOS 14 hanno scoperto che l'aggiornamento iOS 14.8.1 rilasciato da Apple nell'ottobre dello scorso anno non era più disponibile per il download. Invece, quando cercano un update, quello che trovano è iOS 15.2.1. Ciò significa che l'azienda non sta più lavorando sul vecchio firmware. In caso di problemi, l'unica soluzione sarà l'upgrade ad iOS 15.

In risposta, l'OEM di Cupertino ha affermato che la sua decisione di consentire agli utenti di rimanere in iOS 14 è stata solo temporanea. La società afferma che il periodo è terminato e gli utenti devono andare avanti. Ad ogni modo, Apple sembra avere alcune idee un po' confuse in merito. Questo perché, al lancio di iOS 15, la compagnia non ha mai menzionato che l'opzione di restare in iOS 14 fosse solo temporanea.

Dopo il debutto, la pagina di supporto di Apple per l'aggiornamento dei dispositivi iPhone/iPad, diceva: “potete scegliere se aggiornare all'ultima versione subito dopo il rilascio di iOS o iPadOS 15 o continuare a utilizzare iOS o iPadOS 14 pur diventando importante aggiornamenti di sicurezza per un periodo di tempo.”. Apparentemente, la parola chiave qui è “per un periodo di tempo“. Sfortunatamente, Apple sta giocando al gioco delle “parole” e non è corretto nei confronti dei suoi clienti, anche perché la versione del s.o. n.15 rilasciata a settembre scorso è stata “la sagra del bug”. Veramente imbarazzante.