Instagram Reels ora ha le pubblicità, anche se l'azienda non ha detto come sta effettivamente andando il format. Preparatevi a vedere gli annunci pubblicitari sulla piattaforma.

Instagram Reels con ADS: cosa sappiamo?

Il feed video dell'app / clone di TikTok inizierà a includere annunci oggi in tutto il mondo. Saranno proprio come qualsiasi altro Reel – a schermo intero, in loop, fino a 30 secondi di durata – e appariranno tra le altre clip. Gli ADS saranno identificati da un piccolo tag “sponsorizzato” sotto il nome dell'account dell'inserzionista.

Instagram ha iniziato a testare gli annunci in Australia, Brasile, Germania e India ad aprile. Non c'è nulla di particolarmente sorprendente nel fatto che più annunci si facciano strada nell'app, a parte il ritmo con cui Instagram si è mosso per trasformare questo nuovo formato in un generatore di entrate. Facebook ha anche affermato questa settimana che avrebbe portato le pubblicità sulle app Oculus Quest.

Reels è stato lanciato solo nell'agosto 2020 e la società deve ancora condividere le specifiche su come si sia effettivamente comportato il nuovo formato. A gennaio, il leader di Instagram Adam Mosseri ha dichiarato a The Verge che la piattaforma stava crescendo ma che la società “non è ancora soddisfatta“. La funzione è attualmente disponibile in “più di 80 Paesi“, ha affermato un portavoce della compagnia.

Nel frattempo, TikTok ha un pubblico così vasto e le sue pubblicità hanno avuto un tale successo che la società prevede di addebitare fino a $ 2 milioni per un'acquisizione di un giorno, secondo Bloomberg. Ma mentre l'influenza di TikTok continua a crescere (e la sua minaccia legale continua a essere posticipata), Instagram conserva ancora gli enormi vantaggi di avere il supporto di Facebook alle spalle e di poter attingere a un'app già enorme.

