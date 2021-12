OPPO X-Mas Days Unieuro: acquista un Reno6 e ricevi fantastici regali

Ancora una volta Unieuro, in collaborazione con Oppo, abbina a un acquisto la possibilità di ricevere fantastici regali hi-tech. Infatti, fino al 31 dicembre 2021 acquistando un OPPO Reno6 5G a soli 449,90 euro, anziché 499,99 euro, o un OPPO Reno6 Pro 5G a soli 699,90 euro, anziché 799,99 euro, puoi ricevere in regalo rispettivamente la OPPO Band Style dal valore commerciale di 69,90 euro e gli Enco Air dal valore commerciale di 69,90 euro. Scopriamo insieme come aggiudicarsi questi incredibili premi.

Compra un OPPO Reno6 Series 5G su Unieuro e ricevi 2 fantastici regali

Cosa devi fare per avere la possibilità di ricevere 2 fantastici regali tra cui la Band Style e gli Enco Air? Semplice, acquistare uno dei due OPPO Reno6 Series 5G entro il 31 dicembre 2021 direttamente su Unieuro. Questo fantastico concorso a premi vi permetterà di ricevere in regalo il meglio della tecnologia.

Una volta acquistato lo smartphone desiderato, dovrai registrare la prova di acquisto entro e non oltre il 10 gennaio 2022 sul sito www.oppopromo.it. Successivamente riceverai il meglio della tecnologia per ogni prodotto promozionato. Insomma un'occasione davvero unica oltre al fatto che potete acquistarli a un prezzo scontatissimo.

Nello specifico, acquistando sul sito di Unieuro l'incredibile OPPO Reno6 5G a soli 449,90 euro, anziché di 499,99 euro, potrai ricevere in regalo l'utilissima Band Style dal valore commerciale di 69,90 euro.

Invece, acquistando sul sito di Unieuro l'incredibile OPPO Reno6 Pro 5G a soli 699,90 euro, anziché di 799,99 euro, potrai ricevere in regalo i fantastici Enco Air dal valore commerciale di 69,90 euro.

Un'occasione così non puoi lasciartela scappare, anche perché si tratta di due smartphone top di gamma davvero eccezionali. Video e Foto Ritratto da veri professionisti, un design unico con l'esclusiva finitura OPPO Glow, ricarica ultra rapida e sicura e, infine, prestazione e connessione 5G ultraveloci. Cosa desiderare di meglio se poi si possono ricevere anche due fantastici regali tra cui la Band Style e gli Enco Air da abbinare al nuovo smartphone?