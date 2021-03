Insieme al lancio dei nuovi OPPO Find X3, il colosso cinese ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo interessante aggiornamento per il suo Watch. Ecco le novità.

OPPO Watch: nuovo aggiornamento, nuove watch face

Un update che mira a rendere il wearable ancora più personalizzabile. Infatti, adesso a disposizione ci sono 15 nuove watch face. Di queste, due richiamano direttamente il design del nuovissimo OPPO Find X3 Pro.

il changelog inoltre prevede la possibilità di usare lo smartwatch per localizzare lo smartphone oppure per scattare una foto, utilizzando il dispositivo come otturatore remoto.

L’aggiornamento è il numero 1.6 e sarà rilasciato su OPPO Watch direttamente tramite OTA. Basterà infatti scaricarlo attraverso l’applicazione per smartphone e far partire l’installazione mentre il wearable è connesso. Ti ricordiamo che il wearable è il primo in assoluto lanciato dal colosso cinese con a bordo WearOS. Bello e preformante, è spessissimo in sconto su Amazon.

