OPPO Watch segna il debutto del marchio cinese nel settore wearable, oggi è disponibile in offerta su Amazon a 199,99€ con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino.

Lo smartwatch di fascia alta propone un display AMOLED da 1.6″ squadrato e curvo ai bordi, il design ricorda molto Apple Watch e a farla da padrone sono eleganza e sobrietà. Lungo il bordo destro sono presenti gli unici 2 tasti per navigare all’interno dell’interfaccia basata sul sistema operativo Wear OS, versione per wearable di Android.

La dotazione hardware è caratterizzata da 1GB di RAM e 8GB di archiviazione interna, non manca l’NFC e il GPS per tracciare al meglio l’attività fisica all’aperto. Questo smartwatch funziona molto bene anche in ambito fitness, consente di monitorare il battito cardiaco e restituisce un grafico accurato sull’attività fisica svolta.

OPPO Watch è disponibile con cassa da 41mm o da 46mm, è possibile sostituire il cinturino scegliendo tra moltissimi modelli compatibili, in silicone, in metallo o in eco-pelle. Oggi su Amazon è possibile acquistare OPPO Watch in offerta a 199,99€, ottimo sconto di 50 euro per uno smartwatch completo e versatile, dall’ottima qualità costruttiva e design elegante.

