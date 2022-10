OPPO Watch Free, smartwatch SUPER a prezzo MINI (-40% su Amazon)

Questa offerta di Amazon sull’ottimo smartwatch di fascia economica OPPO Watch Free è la conferma che non è necessario spendere un piccolo capitale per allacciare un wearable bello e funzionale. Ad appena 59€ con uno sconto del 40%, infatti, solo quest’oggi il device di OPPO può essere tuo al prezzo più economico di sempre.

Realizzato con un bel design e munito di un ampio display AMOLED da 1.64″ con una perfetta illuminazione anche sotto la luce diretta del sole, lo smartwatch di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze in ogni momento della giornata.

Sconto da paura su Amazon per lo smartwatch OPPO Watch Free

Oltre ad essere perfettamente compatibile con iOS e Android, OPPO Watch Free dispone anche di una valida batteria con un’autonomia di ben 14 giorni e un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Ad esso si aggiunge poi il supporto a più di 100 modalità di allenamento, una feature che lo ha reso uno tra i più popolari e apprezzati fitness tracker degli ultimi tempi.

Insomma, cosa stai aspettando? Solo oggi hai la possibilità di acquistare il valido smartwatch di OPPO e pagarlo davvero una fesseria. Non perdere altro tempo ma piuttosto mettilo subito nel carrello per sfruttare lo sconto del 40% e le consegne rapide direttamente a casa in appena 1 giorno.

