OPPO Watch Free: PREZZACCIO su Amazon (-35%)

Uno smartwatch tanto bello quanto leggero e versatile. Si presenta con un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici. Un cinturino in silicone morbido per averlo sempre al polso, anche tutto il giorno senza alcun fastidio. Connessione Bluetooth 5.0 stabile e un’autonomia veramente enorme.

OPPO Watch Free: batteria gigante per tutto lo sport che vuoi

OPPO Watch Free ha una batteria che garantisce un utilizzo continuo fino a 14 giorni con una sola ricarica. Inoltre ha la funzione di carica rapida, per cui con solo 5 minuti di ricarica avrai una giornata intera a disposizione.

Al suo interno troverai più di 100 modalità sportive tra cui nuoto e corsa brucia grassi. Il tuo smartwatch riconoscerà automaticamente l’inizio e la fine del tuo allenamento, monitorando il battito del cuore e le calorie che stai bruciando durante l’esercizio. Tieni sotto controllo anche la respirazione mentre dormi. Questo smartwatch ti fornirà un resoconto preciso della qualità de sonno.

Personalizza il display scegliendo tra 40 quadranti disponibili. Oppure se vuoi proprio renderlo unico, carica una foto che hai scattato tu e impostala come sfondo.

Non farti scappare questa occasione. Metti subito nel tuo carrello OPPO Watch Free a soli 64,99 euro, anziché 99,99 euro.

