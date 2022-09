OPPO Watch Free, lo smartwatch che non DELUDE: ora più economico

Se hai intenzione di mettere al tuo polso uno smartwatch, pensa che non devi scendere a compromessi. E quale modello migliore di OPPO Watch Free? Completo di tutto è un vero e proprio mostro con tutte le funzioni di cui è dotato.

Elegante e perfetto, lo indossi per non levartelo mai più. Solitamente ha un prezzo medio ma con l‘offerta su Amazon devi tenerti forte: approfitta immediatamente del ribasso del 30% per portarlo a casa a soli 69,99€. Cosa aspetti? Le scorte termineranno sicuramente.

Le spedizioni non sono un problema: gratuite e rapide in tutta Italia.

OPPO Watch Free: lo smartwatch che è come un computer

14 giorni di autonomia per non doverlo mettere in carica tutte le sere, ci dormi persino perché analizza anche il ritmo del tuo sonno e finalmente scopri se ti svegli stanco per un motivo o per un altro. Disponibile in colorazione nera, lo indossi in tutte le occasioni e sta una meraviglia sia sui polsi maschili che femminili.

Dopotutto è firmato OPPO quindi non avere dubbi sulla sua qualità. Eccezionale, ha un display ampio AMOLED che brilla in tutti i sensi. Lo vuoi personalizzare? Puoi farlo e poi ti basterà sempre una sola occhiata per sapere cosa accade all’interno del tuo corpo e oltre.

Ti svelo subito che ha dei sensori avanzati. Con le modalità sportive ti alleni a più non posso sapendo come vanno le tue prestazioni e, poi, durante la giornata hai dati relativi al battito cardiaco e tanto altro ancora.

Con notifiche smart incluse, sai sempre ciò che accade sui social e sul tuo smartphone senza doverlo prendere in mano. In questo modo non ti distrai, ma anzi: se ti arriva una chiamata sai esattamente chi ti sta cercando e quando.

Ricarica rapida da 5 minuti per utilizzarlo una giornata intera: straordinario vero? Allora aspetta di leggere che è totalmente impermeabile.

Credimi, questo OPPO Watch Free è qualcosa al di sopra di tutto e tutti: non te lo perdere su Amazon a soli 69,99€.

