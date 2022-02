OPPO Watch Free, la novità è su Amazon: smartwach MERAVIGLIOSO

OPPO Watch Free è finalmente disponibile anche su Amazon Italia. Un bellissimo e raffinato wearable, con ampio display AMOLED, oltre 100 modalità di workout e un sacco di funzionalità. Da oggi, puoi essere fra i primissimi ad accaparrartelo in preordine a 99€ circa appena. Le spedizioni, dal 17 febbraio, sono assolutamente rapide e gratis.

OPPO Watch Free su Amazon in preordine

Un dispositivo con schermo impressionante ad altissima visibilità grazie alla tecnologia AMOLED. Super ampio, nonostante i suoi 1,64″ non impatta sulle dimensioni complessive del wearable. Lo stesso rimane infatti leggero e compatto, grazie al form factor allungato. L'ideale per chi cerca un concentrato di tecnologia che non ingombri troppo al polso.

Gestisci rapidamente notifiche, avvisi, promemoria e chiamate in arrivo: tutto senza dover prendere lo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Al momento di allenarti, lascia che tiri fuori il meglio di sé. Riconoscimento automatico del tipo di attività fisica, supporto ad oltre 100 modalità di workout e certificazione 5ATM per un utilizzo super sicuro anche durante una sessione di nuoto.

Per finire, naturalmente questo gioiellino è pronto a diventare un ottimo assistente per la salute: non solo battito cardiaco e valutazione della qualità del riposo notturno. Puoi affidare a lui anche il riconoscimento dei livelli di ossigeno nel sangue.

L'autonomia energetica non sarà un problema. Lascia OPPO Watch Free al polso anche mentre dormi, servirà ricaricarlo una volta ogni due settimane in media e puoi sfruttare il sistema super rapido VOOC. Insomma, un eccezionale novità, che ora prendi in preordine da Amazon a 99,90€: completa adesso l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratis, a partire dal 17 febbraio.