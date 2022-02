OPPO Watch Free disponibile ufficialmente anche in Italia

OPPO Watch Free è il nuovo indossabile con funzione di monitoraggio del sonno in ogni tipo di scenario, disponibile a partire da oggi nei migliori negozi di tecnologia, su Amazon e sullo store ufficiale.

Il nuovo smartwatch è perfetto per i giovani, grazie al vantaggioso rapporto qualità prezzo, ed unisce l’eleganza distintiva di OPPO ad un tocco di stile contemporaneo. Oltre ad essere un valido alleato per tenere traccia di benessere e prestazioni sportive, l'apparecchio è dotato dell'innovativa funzione OSleep che monitora attivamente il sonno per un riposo ottimale.

All'interno di uno smartwatch, le feature di supporto all'allenamento sono indispensabili. OPPO Watch Free è dotato del sensore di movimento a 6 assi e del rilevatore ottico della frequenza cardiaca. Questi sensori identificano e registrano automaticamente 4 modalità sportive attraverso l’uso di algoritmi. Grazie a Daily Activity, gli utenti potranno controllare tutte le attività.

Lo smartwatch monitora costantemente la frequenza cardiaca: qualora venissero rilevate irregolarità, il dispositivo vibrerebbe per avvisare l'utente. Notevole anche l'autonomia dell'orologio smart, che può estendersi fino a 14 giorni. OPPO Watch Free è disponibile in due colori, Vanilla e Black, entrambi al prezzo consigliato al pubblico di 99,99€.