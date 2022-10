OPPO Watch Free con QUESTO SCONTO è da comprare subito

OPPO Watch Free è uno degli smartwatch più interessanti e completi sul mercato e con l’offerta Amazon di oggi diventa ufficialmente un “best buy“. Lo smartwatch di casa OPPO, infatti, viene proposto con uno sconto del 40% rispetto al listino mettendo a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di sfruttare un’offerta “reale” per l’acquisto del dispositivo.

Grazie alla promozione di Amazon di oggi, infatti, OPPO Watch Free è disponibile in offerta a 59,99 euro invece che 99,99 euro. Lo sconto si applica alle versioni Black e Gold dello smartwatch, lasciando, quindi, all’utente la possibilità di scegliere la variante più adatta al proprio stile, senza preoccuparsi del risparmio. Entrambe le versioni sono disponibili con lo sconto del 40%.

L’offerta di oggi di Amazon per l’OPPO Watch Free è da cogliere al volo

OPPO Watch Free è uno smartwatch completo e in grado di offrire ottime prestazioni, sia per chi ha uno smartphone Android che per chi usa un iPhone. Il dispositivo presenta un display a forma rettangolare e con diagonale di 1,64 pollici. Il pannello utilizzato è AMOLED e la risoluzione è di 280 x 456 pixel.

All’interno della scocca c’è una batteria da 230 mAh che garantisce un’autonomia fino a 14 giorni. Lo smartwatch è resistente all’acqua, fino a 5 ATM, e include vari sensori per la gestione della salute (monitoraggio costante del livello di ossigeno nel sangue e del russamento, analisi dei disturbi del sonno, frequenza cardiaca 24 ore su 24, attività giornaliera e promemoria per lo stand-up). Sono supportate anche oltre 100 modalità di allenamento.

La nuova offerta Amazon permette di acquistare OPPO Watch Free al prezzo scontato di 59,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta, quindi, di una promozione davvero ottima. Lo smartwatch, a questo prezzo, è probabilmente il miglior dispositivo della sua categoria per prestazioni, comfort di utilizzo e autonomia. La possibilità di scegliere tra la versione Black e quella Gold offre maggiore flessibilità nella scelta del prodotto da acquistare.

