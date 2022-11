OPPO Watch Free, bello come un Apple Watch ma costa POCHISSIMO (49€)

Chi l’ha detto che bisogna spendere un piccolo capitale per acquistare un wearable di qualità quando puoi allacciare al polso l’ottimo OPPO Watch Free a un prezzo super conveniente con questa offerta di Amazon? Infatti, se fai in fretta e non perdi altro tempo, il wearable del colosso cinese può essere tuo ad appena 49€ con il 50% di sconto.

Bello e realizzato con materiali di buona fattura, lo smartwatch del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Prezzo shock su Amazon per il bellissimo OPPO Watch Free: affare d’oro

Innanzitutto il display: si tratta di un modulo AMOLED da 1.64 pollici con una perfetta illuminazione per assicurarti ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole – uno dei deficit più importanti per i device in questa fascia di prezzo. Inoltre, OPPO Watch Free è perfettamente compatibile con iOS/Android e monta anche una super batteria di lunga durata che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia senza fatica.

Per quanto riguarda i sensori, il wearable monta un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, rileva la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e supporta anche più di 100 modalità di allenamento per aiutarti a restare sempre in forma in palestra o con le attività a corpo libero.

Arrivati a questo punto avrai sicuramente capito tutte le qualità del wearable di OPPO, a partire dal prezzo super conveniente fino alle numerose funzionalità avanzate. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e gratuite dei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.