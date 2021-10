OPPO Watch (46mm) in offerta con 90€ di sconto (-30%)

OPPO Watch si trova in offerta su Amazon a 210€, con uno sconto del 30% e un risparmio di ben 90 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta della variante con cassa da 46mm, la più grande tra le versioni disponibili.

Lo smartwatch del brand cinese ha un design elegante e sobrio, con cassa squadrata da 41 o 46mm e cinturino intercambiabile. Il display AMOLED è leggermente curvo ai bordi e ricorda molto il design di Apple Watch, Gli unici due tasti presenti sulla scocca solo posizionati lungo il bordo destro, consentono di navigare nei menù e attivare le funzioni rapide dello smartwatch.

Il dispositivo indossabile di OPPO fa girare Wear OS, ovvero la versione da polso di Android, con numerose funzioni smart e sensori intelligenti. Non mancano Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, con ben 8 GB di spazio interno e 1 GB di memoria RAM. Non manca il sistemad i ricarica rapida VOOC, che consente allo smartwatch di passare da 0 a 100% in poche decine di minuti.

Oggi possiamo acquistare OPPO Watch in offerta su Amazon a 210€, con spedizione Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.