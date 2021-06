Un nuovo dispositivo OPPO avente nome in codice PFGM00 è appena emerso presso il portale per la certificazione TENAA con le specifiche tecniche correlate e una foto che mostra il design del terminale.

OPPO: cosa sappiamo del nuovo midrange?

La scorsa settimana un device OPPO abilitato al 5G con numero di modello PFGM00 è stato avvistato presso la piattaforma di certificazione 3C cinese. Oggi lo smartphone è apparso nel database dell'autorità TENAA del Paese. Le certificazioni cinesi hanno rivelato che il PFGM00 sarà un prodotto pensato per la fascia media del mercato.

Grazie al portale TENAA sappiamo che il terminale PFGM00 avrà un foro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Per la sicurezza dei dati degli utenti invece, disporrà di un sensore di impronte digitali montato lateralmente e il suo pannello posteriore vanterà una configurazione a tripla fotocamera alloggiata all'interno di un'unità di forma rettangolare.

L'elenco TENAA ha menzionato il fatto che il dispositivo misura 162,9 x 74,7 x 8,4 mm e pesa 189 grammi. È dotato di un pannello TFT da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto 20:9. Il foro del display funge da casa per la sua fotocamera selfie da 8 megapixel.

Lo smartphone PFGM00 è alimentato da un processore octa-core che funziona a 2,2 GHz. Il telefono dovrebbe arrivare in Cina con opzioni RAM come 6 GB e 8 GB e opzioni di archiviazione come 64 GB, 128 GB e 256 GB. Per ulteriore spazio di archiviazione, il dispositivo offre uno slot per schede microSD.

Il telefono funziona con il sistema operativo Android 11, che probabilmente sarà arricchito con l'ultima iterazione della ColorOS. Il modulo della camera posteriore del gadget ha un sistema a tripla lente così composto: 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. Non di meno, avrà una batteria da 4.980 mAh e la sua apparizione alla certificazione 3C ha rivelato che potrebbe accompagnare un caricabatterie da 18 W.

In termini di specifiche e design, l'OPPO PFGM00 notiamo che sarà identico al telefono OPPO A93 5G (numero di modello PEHM00/PEHT00), telefono diventato ufficiale all'inizio di quest'anno. L'unica differenza evidente tra i due telefoni riguarda il processore presente a bordo.

