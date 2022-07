OPPO sta lavorando a nuovi smartphone con lo Snapdragon 8+ Gen 1?

Mentre Realme GT2 Explorer Master Edition è uno dei primissimi smartphone Android a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a bordo, pare che anche OPPO abbia in cantiere una nuova serie di device della serie Find con a bordo il nuovissimo e potentissimo processore di Qualcomm.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, sembra proprio che la compagnia cinese abbia in cantiere una nuova versione del Find X5 questa volta però con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a bordo.

OPPO sta per lanciare un nuovo Find X5 con lo Snapdragon 8+ Gen 1?

Sebbene il leaker non abbia rilasciato ulteriori informazioni circa quale dei tre modelli finora annunciati sarà aggiornato con il nuovo SoC di Qualcomm, è molto probabile che la compagnia punti a dare una “svecchiata” al modello vanilla Find X5 lanciato con il “vecchio” ma ancora valido Qualcomm Snapdragon 888 – ricordiamo che Find X5 Pro monta lo Snapdragon 8 Gen 1 e Find X5 Lite il MediaTek Dimensity 900.

Nonostante questo, però, si fanno sempre più insistenti le voci di chi invece vedrebbe più che naturale il rinnovo del modello OPPO Find X5 Pro: in questo caso si passerebbe dallo Snapdragon 8 Gen 1 allo Snadragon 8+ Gen 1, un passaggio molto importante considerando la migliore efficienza energetica del nuovo SoC a fronte di un incremento del clock e della potenza di calcolo.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni circa questo interessante rumor di OPPO, vi segnaliamo che l’ottimo Find X5 è in offerta su Amazon a un prezzo molto vantaggioso; monta uno spettacolare display AMOLED da 6.55 con refresh da 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 888, una fotocamera tripla con IA e una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 80W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.