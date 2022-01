Gli smartphone OPPO al fianco dei daltonici: ecco come

Durante un evento presso il Tencent Technology Forum of Information Accessibility, Li Sitong, product manager di OPPO, ha parlato della tecnologia “Color vision enhancement” sviluppata per offrire un forte supporto a tutte le persone colpite da disturbi visivi e più nello specifico affette da daltonismo. Secondo le informazioni condivise da Sitong, circa il 16% della popolazione mondiale è attualmente daltonica con circa 1 uomo su 12 colpito da daltonismo e 1 donna su 200 affetta da daltonismo.

OPPO ha mostrato i vantaggi della tecnologia “Color vision enhancement“

Per venire incontro alle particolare esigenze di chi ha problemi nel visualizzare correttamente i colori, OPPO ha sviluppato e integrato con successo una particolare funzionalità che consente il rilevamento professionale di questo disturbo affidandosi al sistema “Munsell Color Chess“. Tramite esso, infatti, è possibile valutare il grado e la severità del difetto aiutando così gli utenti OPPO nel riconoscimento dei colori con incremento dal 20% all'80%.

Introdotto per la prima volta all'interno della serie OPPO Find X3, la compagnia cinese è riuscita a realizzare un apposito SDK (Software Development Kit) pronto per essere utilizzato dall'intero settore; in questo modo qualsiasi produttore di hardware e di contenuti può integrare il sistema all'interno dei propri prodotti per aiutare le persone affette da daltonismo.