Le immagini degli smart tag OPPO sono trapelate in rete pochi giorni prima del lancio ufficiale; stando a quanto si osserva, questi potrebbero presentare una batteria ricaricabile.

OPPO Smart Tag: avranno l’UWB

Di fatto, Apple ha presentato il proprio tracker GPS con funzionalità speciali come l’UWB (Ultra Wide Band) per affrontare la controparte di Samsung. Ora, sembra che il gigante cinese OPPO si unirà alla festa a breve. Le le immagini degli Smart Tag di OPPO sono emerse in rete.

A pubblicare le immagini ci ha pensato il leakster Digital Chat Station che sostiene che il prodotto condiviso è la versione pre-test ingegneristico del prossimo smart tag OPPO. Il dispositivo viene visualizzato in colore bianco e un’altra immagine mostra che sul dispositivo sono scritte le diciture “Ultra Wide Band” e “OPPO“.

Ciò rafforza ulteriormente le notizie dell’arrivo di un tracker GPS by OPPO. Se ne parla da diverso tempo e questo articolo potrebbe davvero risultare più interessante delle controparti dei rivali. Ciò che sorprende di più è che la soluzione di OPPO sembra essere più rispettosa dell’ambiente rispetto ai concorrenti. Questo perché vediamo una porta di tipo C in basso.

La feature non è presente né su AirTag né su Samsung Galaxy SmartTag e SmartTag +. Ad ogni modo, questo suggerisce che OPPO potrebbe includere una batteria ricaricabile all’interno del suo Smart Tag. Per fare un confronto, i rivali promettono una durata della batteria di 1 anno sui rispettivi tracker di oggetti ma non è possibile ricaricarli.

Sebbene Apple abbia dato la possibilità di sostituire la batteria CR2032 sugli AirTag, una cella ricaricabile potrebbe essere un’opzione migliore e conveniente. Poi di nuovo, dovremo aspettare e vedere se il tracker del brand cinese avrà un qualsiasi tipo di classificazione IP per la protezione da eventuali danni.

Parlando delle funzionalità, la UWB incisa sull’immagine indica che lo smart tag aiuterà gli utenti a tracciare con precisione la posizione dei tag e aiuterà loro con le indicazioni stradali migliori rispetto alla versione solo Bluetooth. Detto questo, non vediamo alcuna disposizione per il foro del cordino proprio come abbiamo visto sul Galaxy SmartTag.

Il colosso della tecnologia cinese terrà un evento di lancio il 6 maggio, dove dovrebbe presentare la nuova Smart TV, il midrange OPPO K9, OPPO Enco Air e una nuova OPPO Band. Ci sono possibilità che lo Smart Tag possa debuttare lo stesso giorno, ma questa è la nostra ipotesi, quindi prendilo con un pizzico di sale finché non avremo informazioni ufficiali sullo stesso.

OPPO

Elettronica