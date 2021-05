Per il terzo anno consecutivo OPPO è premium smartphone sponsor del Roland-Garros, uno dei quattro tornei di tennis più importanti dell'anno. Inoltre, in occasione del 125° Grande Slam parigino, la compagnia tecnologica dà il via al progetto “Play With Heart”.

“Play With Heart” al via

La cinese OPPO continua ad appoggiare anche quest'anno il Roland-Garros, che si giocherà a Parigi da domenica 30 maggio a domenica 13 giugno. La novità del 2021 è tuttavia “Play With Heart”, l'iniziativa che invita tutti gli appassionati di tennis a condividere la propria passione attraverso le immagini più adrenaliniche scattate sul campo di gioco. La campagna inviterà influencer e digital creator di tutto il mondo a condividere e trasmettere il proprio amore per il tennis sulle piattaforme social attraverso gli hashtag #PlayWithHeart e #shotonOPPO.

Per Gregor Almassy, ​​ CMO Overseas OPPO, questo è l'anno giusto per far tornare le persone a giocare e dare voce alla passione dei fan, dopo un 2020 frustante.

Il 2020 è stato un anno insolito e frustrante per tutti, soprattutto per gli amanti del tennis, ed è proprio per questo che con “Play With Heart” vogliamo offrire a tutti i fan di questo incredibile sport la possibilità di condividere la loro passione sul campo da gioco. Vogliamo dare voce alla passione dei fan e ai momenti più entusiasmanti del tennis, come l’inseguimento della vittoria, ma offrire anche nuove ed emozionanti esperienze in modo che si possa celebrare al meglio il ritorno degli atleti più importanti sul campo del Roland-Garros.

Play With Heart è il primo di diversi progetti che OPPO ha in mente di lanciare e una di queste sarà il “Wall of Heart“, che vede una serie di campi da tennis rinnovati e riqualificati a Parigi e Londra, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a riavvicinarsi allo sport e tornare a giocare.

