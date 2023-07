OPPO Reno8 T: 100 euro di risparmio sullo store ufficiale

OPPO Reno 8T è il nuovo medio gamma economico di quest’anno del colosso asiatico. A primo impatto colpisce per il suo design fuori dal comune, merito della scocca in similpelle che fa tanto wow. Gli altri suoi due punti di forza sono la fotocamera anteriore da 32MP e la batteria da 5.000 mAh, in grado la prima di tirare fuori selfie superiori alla media e la seconda di portare l’autonomia tranquillamente oltre un giorno di utilizzo.

L’offerta dello store ufficiale di oggi ti permette di acquistare il medio gamma di OPPO a 299,99 euro anziché 399,99 euro, con un risparmio netto di 100 euro. Le spese di spedizione sono gratuite e in più hai la possibilità di beneficiare delle rate senza interessi con Scalapay o Pago DIL.

OPPO Reno8 T in sconto di 100 euro sul sito ufficiale

Il design di Reno8 T in fibra di vetro-pelle vegana presenta un duplice vantaggio. Da una parte restituisce una sensazione premium solo tenendolo in mano, dall’altro ti fa innamorare del telefono dopo pochi istanti. Se ci pensi bene, in questa fascia di prezzo non esiste nulla di simile.

Un altro elemento che invita all’acquista del medio gamma di OPPO è l’autonomia di oltre un giorno, nonché il sistema di ricarica SUPERVOOC da 33W, grazie al quale in appena 30 minuti ricarichi lo smartphone del 54%, mentre in 5 minuti ottieni una carica sufficiente per due ore di chiamate.

Sorprende in positivo anche la fotocamera anteriore. Più che un cameraphone (nonostante i 100MP del sensore principale), è la camera anteriore a estrarre il meglio, con ritratti (leggi selfie) che avvicinano i telefoni più cari.

Aggiungi al carrello ora OPPO Reno8 T per risparmiare 100 euro sul prezzo di listino. Puoi scegliere anche di pagare in 3 rate senza interessi da 100 euro al mese con Scalapay o in 10 rate senza interessi da 30 euro al mese con Pago DIL.

