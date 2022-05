OPPO Reno8: un leak svela completamente tutti i nuovi smartphone

A stretto giro dalle ultime novità su OPPO Pad Air, il nuovo tablet economico del colosso cinese, in queste ore un incredibile sequenza di leak e un video hands-on ci offrono la possibilità di scoprire in maniera dettagliata e precisa il design della serie OPPO Reno8.

Attesi al lancio durante l’evento di lunedì 23 maggio assieme al tablet economico sopracitato, sappiamo che la compagnia ha in cantiere tre device di fascia medio alta: OPPO Reno8, OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8 Pro+.

Il design di OPPO Reno8 è stato svelato da un leak: ecco i device in arrivo lunedì

L’elemento che balza subito agli occhi guardando i render ad alta risoluzione di OPPO Reno8 Pro+ è senza ombra di dubbio la grande somiglianza a un altro device di punta del colosso cinese: OPPO Find X5, top di gamma di livello premium in queste ore in sconto su Amazon a un prezzo molto interessante. Secondo le indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che con tutta probabilità la serie Reno8 sarà la più sottile mai realizzata dal colosso cinese: sembra, infatti, che il modello Reno8 Pro+ abbia uno spessore di appena 7.3 mm (non considerando il leggero bump della fotocamera posteriore).

OPPO Reno8, Reno8 Pro e Reno8 Pro+ condividono lo stesso design ma, com’è possibile notare dalle immagini, solo i modelli Reno8 Pro e Reno8 Pro+ dispongono di quattro fotocamere posteriori: il motivo risiede nella presenza della NPU MariSilicon X introdotta con i device di nuova generazione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo con sufficiente certezza che tutti e tre saranno disponibili con 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di spazio interno e processori MediaTek Dimensity 1300 (OPPO Reno8), Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (OPPO Reno8 Pro) e MediaTek Dimensity 8100 (OPPO Reno8 Pro+).

Resta ancora da scoprire quale sarà il prezzo di listino dei nuovi device ma, con tutta probabilità, sarà un elemento che scopriremo nelle prossime ore grazie a un leak dell’ultimo minuto.

