OPPO Reno7: tripla cam, mega batteria e Android 12 (-15% su Amazon)

OPPO Reno7 in offerta su Amazon con il 15% di sconto è un’occasione più unica che rara per mettere le mani su uno smartphone medio gamma che ha tutte le carte in regola per assicurare un’esperienza di utilizzo di alto livello, a partire dal design e arrivando alla scheda tecnica bilanciata e adatto a un utilizzo standard di tutti i giorni.

Ad appena 279€, infatti, il device di OPPO è in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze offrendoti la possibilità di portare a termini tutti i task quotidiani senza scendere a compromessi: telefona, chatta, naviga in rete, gioca e utilizza tutte le app di cui hai bisogno senza esitazioni.

OPPO Reno7 è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre: affare d’oro

Frontalmente trova posto un bel pannello AMOLED da 6.4 pollici ad alta risoluzione con un buon bilanciamento dei colori, mentre il processore octa core di ultima generazione ti assicura una buona reattività per portare a termine i task quotidiani senza lag o impuntamenti. La batteria da 4500 mAh, inoltre, supporta la ricarica rapida da 33W: una volta scarico ti bastano appena 30 minuti per tornare a utilizzare lo smartphone per molte ore ancora.

Sul retro è presente una fotocamera tripla con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale): scatta tutte le foto che vuoi ad alta risoluzione e registra video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa luminosità.

Acquista subito lo smartphone di OPPO fintanto che puoi riceverlo a casa in appena un giorno al prezzo più economico di sempre e con tanto di spedizioni gratuite con i servizi Prime di Amazon. Ti assicuriamo che resterai profondamente colpito dalla qualità costruttiva e dall’ottima esperienza utente nonostante il prezzo molto vantaggioso.

