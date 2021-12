OPPO Reno7 Pro: l'edizione più esclusiva non arriverà in Europa

OPPO Reno7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition sarà in vendita solo in Cina; purtroppo, è ufficiale. Ci abbiamo sperato, ma sembra che il debutto per il mercato europeo non sia contemplato nei piani dell'azienda.

OPPO Reno7 Pro League of Legends: le caratteristiche

Un paio di giorni fa, il produttore cinese aveva lanciato una nuova variante in edizione limitata del suo Reno7 Pro nel suo paese d'origine, soprannominata “OPPO Reno7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition“.

Oggi, quello smartphone in edizione limitata è disponibile per l'acquisto in Cina al prezzo di 3.999 yuan, che si converte approssimativamente in $ 628. La società ha venduto il primo lotto di 10.000 unità nella giornata di ieri.

Il device è dotato di alcuni nuovi elementi di design. Ha una “tecnologia soft shadow crystal”, un bordo sfumato ciano-viola, una “L” che denota il marchio League of Legends e un modulo fotocamera con accento ciano.

Il telefono è inoltre dotato di numerosi accessori personalizzati, tra cui una custodia per cellulare, caricabatterie, adesivi graffiti, ciondoli per cellulare e altro, oltre a una scatola dal design speciale. Anche il perno per il vano della carta SIM ha un elegante design a proiettile, ispirato alla collana del personaggio di League of Legends Jinx.

La società ha anche personalizzato il software del telefono ColorOS 12 in modo che corrisponda al videogame; questa potrebbe essere la personalizzazione più profonda nella storia del marchio cinese. Ci sono icone personalizzate, sfondi, colori dell'interfaccia utente di sistema, sfondi delle app e molto altro.

In termini di specifiche, il telefono ha lo stesso set di caratteristiche del modello originale. È dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il dispositivo è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1200-Max con fino a 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Per la fotografia, c'è una tripla fotocamera che vanta un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, troviamo uno snapper Sony IMX709 da 32 megapixel. Il telefono esegue ColorOS basato su Android 11 ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65 W.