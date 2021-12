OPPO Reno7 Pro: la versione internazionale è sempre più vicina

La versione internazionale di OPPO Reno7 Pro si affaccia sulla Google Play Console, indicando che il colosso cinese sta riscaldando i motori per portare lo smartphone anche al di fuori della Cina. La serie OPPO Reno7, costituita dei modelli Reno7, Reno7 Pro e Reno7 SE, era stata svelata a fine novembre scorso in esclusiva per il mercato cinese; il passaggio sulla Google Play Console certifica che OPPO sta portando avanti i lavori per commercializzare il device anche in altri mercati.

La versione internazionale di OPPO Reno7 Pro passa dalla Google Play Console

Il leaker Muluk Sharma ha scovato le informazioni relative a OPPO Reno7 Pro dandoci la possibilità di scoprire in anteprima alcune delle caratteristiche tecniche del device – spoiler: non variano rispetto al modello lanciato in Cina. Considerando i dettagli presenti nel database della Google Play Console, sappiamo che il modello OPPO PFDM00 monta un display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 1200-MAX accompagnato da 12 GB di RAM, fotocamera tripla con sensore da 50+8+2 MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Rispetto al modello lanciato in Cina, però, ci sarebbe una importante novità: la presenza di Android 12 con ColorOS 12.