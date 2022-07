OPPO Reno7, il bellissimo medio gamma è tuo a prezzo FOLLE (-24%)

Inutile girarci intorno: OPPO Reno7 in offerta su Amazon con il 24% di sconto è una di quelle occasioni che non capitano poi così spesso, a maggior ragione quando hai l’opportunità di stringere tra le mani uno tra i migliori medio gamma del momento pagandolo quanto un comune budget phone.

Ad appena 249€, infatti, il device di OPPO rappresenta la soluzione ideale per soddisfare tutte le tue esigenze in ambito telefonico senza però essere costretto a spendere una fortuna.

OPPO Reno7 può essere tuo al prezzo più conveniente su Amazon: prendilo al volo

Dotato di un design piacevole e giovanile, il device monta un bellissimo display AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione: è una gioia per gli occhi quando lo utilizzi per navigare in rete, guardare video online o semplicemente per chattare con i tuoi amici. Sotto il telaio trova posto un potente processore octa core di ultima generazione in grado di assicurarti sempre reattività e velocità in ogni momento della giornata, mentre la batteria da 4500 mAh di lunga durata supporta la ricarica rapida che ti permette di continuare a utilizzarlo per ore e ore anche dopo appena 30 minuti di ricarica.

OPPO Reno7 è un signor telefono anche per quanto riguarda la fotocamera, in questo caso nella forma di tre sensori con uno principale da ben 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video stabili e a qualità cinematografica.

È praticamente impossibile ignorare questa occasione su Amazon fintanto che l’ottimo smartphone di OPPO può essere tuo al prezzo più vantaggioso di sempre. Non perdere l’attimo e metti subito nel carrello il telefono del colosso cinese fintanto che può essere tuo con il 24% di sconto; se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e ti assicuriamo che resterai folgorato dal bel design e la sua scheda tecnica potente e valida.

