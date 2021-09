OPPO ha realizzato un meraviglioso video che ci permette di dare un'occhiata al nuovo dispositivo di fascia media dell'azienda, il Reno6 Pro 5G. Il terminale è un prodotto eccezionale, simile ad un telefono di punta ma con un prezzo al dettaglio competitivo e aggressivo. Su Amazon infatti, lo si può comprare a soli 778,13€.

OPPO Reno6 Pro 5G: il teardown ufficiale

In primo luogo notiamo il pannello anteriore, costituito da un'unità da 6,55 pollici con risoluzione 2400×1800 pixel. al di sotto troviamo, sulla parte alta, un ricevitore. Al contrario, sotto troviamo l'antella, il motore lineare e il lettore per le impronte digitiali in-display. Non manca l'FPC, ovvero il Flexibile Printed Circuit. Sempre andando più sotto, o semplicemente girando osservandolo dalla back cover, possiamo accedere agli altri componenti. Di fatto la scheda madre è alloggiata ssopra la batteria, la quale è composta da due pezzi separati da 2250 mAh ciascuno. Ne consegue che la capacità nominale complessiva si aggira sui 4500 mAh. In cosa si traduce ciò? Semplice: in un'autonomia da record, capace di assicurare ore ed ore di utilizzo con una singola carica.

Riportiamo che il pannello posteriore presenta una colorazione Artic Blue davvero magnifiica, creata utilizzando l'utilizza tecnologia proprietaria “OPPO Glow“. Esternamente vi è un modulo fotografico composto da quattro sensori così ripartiti:

Sony IMX766 sensore grandangolare da 50 Megapixel con OIS (Optical Image Stabilization);

16 MPX lente ultra-grandangolare;

Teleobiettivo da 13 Mega;

Macro-camera da 2 Megapixel;

Dual flash LED.

Il processore contenuto all'interno invece, è l'ottimo Qualcomm Snapdragon 870, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e storage da 256 GB. La GPU è l'Adreno 650 e non vi è la possibilità di espandere lo storage mediante microSD. Pesa solo 188 grammi e le sue dimensioni sono di 160,8 x 72,5 x 7,99 mm di spessore.

Cosa ne pensate? Vi piace il nuovo OPPO Reno6 Pro 5G?

Le migliori offerte di oggi per Oppo Reno6 Pro: tutti i prezzi

OPPO

Smartphone