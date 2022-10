Oppo Reno6: PREZZACCIO Amazon, da prendere al volo

Oggi è un giorno fantastico perché puoi avere un bellissimo smartphone a 150 euro in meno. Devi fare presto perché l’offerta sta per scadere. Metti subito nel tuo carrello Oppo Reno6 a soli 349,90 euro, anziché 499,99 euro.

Bellissimo design, leggero e sottile, con un display da 6,43 pollici FHD+ e tripla fotocamera da 64 MP.



Oppo Reno6: elegante, potente e batteria enorme

Oppo Reno6 possiede un processore Octa-Core che ti garantirà prestazioni di alto livello con un consumo energetico molto basso. Non dovrai preoccuparti assolutamente dello spazio di archiviazione, tieni tutte le tue foto, le app e i giochi che desideri, installati sul tuo smartphone senza nessun problema. Infatti ha ben 128 GB di spazio disponibile. Ampio display AMOLED da 6,43 pollici FHD+ con refresh rate a 90Hz. Potrai aprire le tue app o giocare ai videogiochi più recenti grazie agli 8GB di RAM di cui dispone, che ti permetteranno di svolgere ogni cosa in modo veloce.

Grazie alla tripla fotocamera da 64 MP potrei scattare foto eccezionali senza alcuno sforzo. Anche i selfie saranno perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP. Possiede una batteria enorme da 4300 mAh, in grado di durare per molto tempo. Grazie alla ricarica rapida, in soli 5 minuti avrai 4 ore di riproduzione video e in 34 minuti una ricarica completa.



