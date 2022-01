OPPO Reno6 a PREZZO IMPERDIBILE con i Flash Deals

Se vi state guardando attorno alla ricerca di una incredibile offerta per acquistare OPPO Reno6 5G o OPPO Reno6 Pro, il colosso hi-tech svela due giornate di sconti da non lasciarsi scappare per acquistare uno tra i due device sopracitati. Infatti, nelle giornate dell'8 e 9 gennaio, su OPPO Store, è possibile acquistare OPPO Reno6 Pro a 699,99 euro con in omaggio le cuffie wireless OPPO Enco Free 2, oppure il modello OPPO Reno6 5G in sconto a 399,99 euro invece di 499,99 euro.

La serie OPPO Reno6 è in offerta a prezzi incredibili

OPPO Reno6 monta un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5, processore MediaTek Dimensity 900 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1, fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, connettività 5G SA/NSA, batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W e Android 11 con la ColorOS 11.3.

Venendo a OPPO Reno6 Pro, invece, lo smartphone gode di un display maggiore da 6.55 pollici di tipo AMOLED con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 870 accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR4x, 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, fotocamera quadrupla con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra grandangolare da 16 MP, teleobiettivo da 13 MP e macro da 2 MP, connettività 5G SA/NSA, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W e Android 11 con la ColorOS 11.3.

Se interessati all'offerta, potete acquistare i sopracitati smartphone OPPO cliccando il link in calce alla news.

