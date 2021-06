Secondo quanto riferito, OPPO si sta preparando per portare la serie di smartphone Reno6 nei mercati globali. Nuove informazioni rivelano che la società potrebbe avere in programma di lanciare un telefono chiamato Reno6 Z in alcuni mercati selezionati. Questo telefono dovrebbe arrivare come l'erede del Reno5 Z che ha debuttato nell'aprile di quest'anno. Una nuova indiscrezione infatti, ha rivelato le specifiche chiave del telefono suddetto dispositivo.

OPPO Reno6 Z: un nuovo arrivato in famiglia

Secondo l'informatore Abhishek Yadav, il Reno6 Z ha un display che supporta la frequenza di aggiornamento di 60Hz ed è alimentato dal chipset Dimensity 800U. Non ci sono parole in merito alla capacità della batteria del Reno6 Z, ma il tipster afferma che disporrà della fast charge cablata da 30 W.

C'è la possibilità che Reno6 Z possa arrivare con miglioramenti in diversi comparti come quello fotografico, ad esempio. È consigliabile leggere l'indiscrezione con “un pizzico di sale” fino a quando non arriveranno ulteriori informazioni.

OPPO Reno5 Z: le specifiche tecniche

OPPO Reno5 Z ha un display S-AMOLED da 6,43 pollici che supporta una risoluzione FHD+. Il chipset Dimensity 800U alimenta lo smartphone con 8 GB di RAM. Ha una memoria integrata di 128 GB, ma manca il supporto per una scheda microSD.

Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e il suo sistema di lenti posteriori si compone di una main camera da 48 megapixel, di un obiettivo superwide da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. È supportato da una batteria da 4.310 mAh con fast charge cablata da 30 W. Per sicurezza, ha uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

Nelle notizie correlate, un telefono OPPO con un numero di modello CPH2247 ha ottenuto la certificazione FCC. I primi rapporti affermavano che si trattava della versione globale del Reno6 Pro.

Finora, i telefoni della serie di midrange premium sono disponibili solo in Cina. La certificazione FCC del modello Pro e il nuovo leak sul Reno6 Z suggeriscono che l'azienda potrebbe presto portare la serie di device nei mercati internazionali.

