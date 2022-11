OPPO Reno6 5G, oggi Amazon fa una FOLLIA: il mediogamma costa POCO

OPPO Reno6 5G in offerta su Amazon con il 34% di sconto è senza ombra di dubbio l’occasione più ghiotta che ti possa capitare per mettere le mani sul validissimo medio gamma Android, a maggior ragione quando puoi risparmiare ben 170€. Ad appena 329€, infatti, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: è perfetto per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, chattare con gli amici, scattare foto, guardare video e molto altro ancora.

Ad esempio, frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, mentre una piccola ma validissima fotocamera scatta selfie sempre perfetti.

Prezzo super conveniente su Amazon per l’ottimo OPPO Reno6 5G

Sotto il telaio in alluminio è presente un potente processore octa core di MediaTek con tanto di modem 5G incluso per farti navigare al massimo della velocità disponibile, mentre una batteria da ben 4300 mAh con ricarica rapida è sempre a tua disposizione per assicurarti ore e ore di utilizzo. Inoltre, sul retro campeggia una super fotocamera tripla costituita da un sensore principale da ben 108 MP per scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica per rivivere i momenti più belli al massimo della risoluzione.

Non farti scappare questa incredibile occasione di Amazon fintanto che ti dà l’opportunità di acquistare l’ottimo medio gamma di OPPO a un prezzo davvero conveniente, complice uno sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 170€. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

