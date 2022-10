OPPO Reno6 5G, il CAMPIONE della fascia media a prezzo WOW (-30%)

Se tantissimi utenti considerano OPPO Reno6 5G uno tra i migliori smartphone Android di fascia media del momento, questa offerta di Amazon lo rende senza ombra di dubbio il device da non farsi assolutamente scappare. Ad appena 349€ con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 150€, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Bello, giovanile e con un design del sapore premium grazie alla presenza di materiali di un certo livello, il device è perfetto per telefonare, navigare in rete, giocare, scattare foto, guardare video, ascoltare musica e molto altro ancora.

Sconto super vantaggioso su Amazon per l’ottimo OPPO Reno6 5G

Frontalmente trova posto un display super fluiso da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera ad alta risoluzione per selfie sempre perfetti, mentre sotto il cofano un super processore octa core di MediaTek ti assicura in ogni istante reattività e velocità di avvio di tutte le app di cui hai bisogno.

Oltre alla batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida, il vero pezzo forte del telefono di OPPO è senza ombra di dubbio il modulo fotografico triplo sul retro con un sensore principale da 108 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Se metti subito nel carrello il super smartphone Android di fascia media di OPPO, lo puoi ricevere direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

